На Житомирщині можуть посилити карантин: захворюваність на COVID-19 зросла

Тимур Григоренко Суспільство 14:26, 5.06.2020 Оновлено: 14:58, 5.06.2020

У Житомирській області мають намір розглянути питання про посилення карантинних заходів через зростання кількості заражених коронавірусом (COVID-19).

Про це на брифінгу в п'ятницю, 5 червня, заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Сьогодні проведемо засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій ініціюватиму посилення карантинних заходів і неперехід Житомирщини на черговий етап ослаблення карантину", – сказав чиновник.

COVID-19 в Україні

На комісії мають намір розглянути такі питання:

  • неможливість відкриття ресторанів на території області;

  • проведення богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів;

  • перевірка пасажирських перевезень працівниками Нацполіції на предмет дотримання карантинних обмежень;

  • перевірка ринків і магазинів щодо виконання всіх карантинних заходів.

Зазначимо, що станом на 5 червня в Житомирській області зафіксовано 855 випадків зараження (+22 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі заявили про спалах коронавірусу серед вихователів дитсадків.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Києву не дозволили відкрити кафе та ресторани: карантин продовжився

Сніжана Єгорова запропонувала "новий уряд" для України: в мережі розгорівся скандал

Отримав $100 тис. і поділився з начальством: у Києві на хабарі спіймали прокурорів

Під Радою влаштували протест проти поліції: один з мітингувальників підпалив себе

"За нашого життя 100%": глава РНБО Данілов заявив, що Росія розвалиться