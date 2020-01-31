На Житомирщині люди демонстративно спалили платіжки за газ і висунули ультиматум

У місті Малин Житомирської області 30 січня місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти ініціативи влади про окрему плату за послуги транспортування газу.

Відповідне відео мітингу виклав в Facebook користувач Валентин Сербін, який є одним з організаторів протесту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Жителі зібралися під управлінням газового господарства і демонстративно спалили платіжки за послуги з транспортування газу, що прийшли їм напередодні.

"Ось ставлення малинчан до транспортування газу! Також люди хочуть чути позицію народного депутата України Тетяни Грищенко (народного депутата по 66-округу. - Ред)", – сказано під відео.

Як повідомляє zhitomir.info, за словами організаторів, метою акції було привернути увагу народних депутатів і місцевої влади до вирішення НКРЕКУ, яким передбачається введення окремої плати за доставку газу.

"Вимагаємо негайно скасувати постанову НКРЕКУ про так звану "абонплату за транспортування газу" як таку, що є грабіжницькою і здирницькою. Ми самі, за свій рахунок прокладали собі газ в свої будинки і вже заплатили десятки тисяч гривень за ці підключення. Згадана рішення – це нахабний і цинічний грабунок народу", – сказав Сербін.

Інший організатор акції, Микола Полиновский, назвав акцію попереджувальною і зазначив, що в майбутньому протести мають намір влаштовувати під стінами "Житомиргазу" в обласному центрі.

"Акція була під управлінням газового господарства. Зібралася ініціативна група, тому що вирішили, що так терпіти більше не можна. Ці платіжки збудоражили всіх, незалежно від політичних уподобань і переконань. Сьогодні ми провели попереджувальну акцію. ... І наступна акція буде в Житомирі вже під стінами "Житомиргазу". І маю мету, щоб такі акції були по всій Україні", – розповів Полиновский.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року українцям ввели абонплату за газ. Платити доведеться також і за транспортування газу.

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