На Житомирщині лікарню заповнили хворими на COVID-19 на 107,5%

Вікторія Довгань Суспільство 14:11, 5.11.2020 Оновлено: 14:19, 5.11.2020

У Житомирській районній лікарні з 80 ліжок, виділених під хворих на COVID-19, станом на 5 листопада вже було заповнено 86.

Так, завантаженість лікувального закладу інфікованими людьми склала 107,5%. Про це повідомила пресслужба Житомирської районної державної адміністрації.

Через таку катастрофічну ситуацію районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поставила завдання, аби до 10 листопада лікарня була повністю перепрофільована під прийом хворих на коронавірус. Зокрема, планується, що кількість ліжко-місць для таких пацієнтів має зрости до 205.

Згідно з розпорядженням місцевої влади, до Житомирської районної лікарні під час пандемії направляються заражені з Черняхівського, Попільнянського, Пулинського, Житомирського, Ружинського, Бердичівського районів та міста Бердичева.

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