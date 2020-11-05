На Житомирщині лікарню заповнили хворими на COVID-19 на 107,5%
До 10 листопада медустанову мають повністю перевести на прийом інфікованих
У цей заклад потрапляють люди з шістьох районів та одного райцентру
Станом на 5 листопада в Житомирській області було виявлено 16 598 випадків інфекції (398 за останню добу)
У Житомирській районній лікарні з 80 ліжок, виділених під хворих на COVID-19, станом на 5 листопада вже було заповнено 86.
Так, завантаженість лікувального закладу інфікованими людьми склала 107,5%. Про це повідомила пресслужба Житомирської районної державної адміністрації.
Через таку катастрофічну ситуацію районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поставила завдання, аби до 10 листопада лікарня була повністю перепрофільована під прийом хворих на коронавірус. Зокрема, планується, що кількість ліжко-місць для таких пацієнтів має зрости до 205.
Згідно з розпорядженням місцевої влади, до Житомирської районної лікарні під час пандемії направляються заражені з Черняхівського, Попільнянського, Пулинського, Житомирського, Ружинського, Бердичівського районів та міста Бердичева.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні офіційно підтверджено 430 467 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 850 виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.
У МОЗ заявили, що вимагатимуть від Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.
Зокрема, розглядається введення в Україні карантину вихідного дня. Він передбачає заборону роботи розважальних центрів, театрів, кінотеатрів та фітнес-залів по суботах і неділях.