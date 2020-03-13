На Житомирщині госпіталізовано чоловіка з підозрою на коронавірус

У місті Бердичів Житомирської області 13 березня госпіталізували чоловіка з підозрою на інфікування коронавірусом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, хворий чоловік сам звернувся до лікарів.
Коронавірус на Житомирщині
LIGA.net
"Вранці надійшла інформація з Бердичева, що пацієнт для запобігання негативним наслідкам повідомив лікарів про свій стан і власноруч, власним автомобілем доїхав до інфекційного відділення", – написав очільник області.
Бунечко додав, що госпіталізований кілька тижнів відпочивав в Італії. У нього взяли всі необхідні аналізи й найближчим часом оголосять їх результати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 березня коронавірус знайшли у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Відомо, що мешканка Радомишля недавно повернулася з Польщі. Також після повернення в Україну вона відвідувала церкву, де могла заразити людей.
Крім того, в Радомишлі ввели режим надзвичайного стану через коронавірус.
Вранці 13 березня хвору підключили до до апарату штучної вентиляції легенів.
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