На Житомирщині госпіталізовано чоловіка з підозрою на коронавірус

У місті Бердичів Житомирської області 13 березня госпіталізували чоловіка з підозрою на інфікування коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, хворий чоловік сам звернувся до лікарів.

Коронавірус на Житомирщині LIGA.net

"Вранці надійшла інформація з Бердичева, що пацієнт для запобігання негативним наслідкам повідомив лікарів про свій стан і власноруч, власним автомобілем доїхав до інфекційного відділення", – написав очільник області.

Бунечко додав, що госпіталізований кілька тижнів відпочивав в Італії. У нього взяли всі необхідні аналізи й найближчим часом оголосять їх результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня коронавірус знайшли у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Відомо, що мешканка Радомишля недавно повернулася з Польщі. Також після повернення в Україну вона відвідувала церкву, де могла заразити людей.

Крім того, в Радомишлі ввели режим надзвичайного стану через коронавірус.

Вранці 13 березня хвору підключили до до апарату штучної вентиляції легенів.

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