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13 березня • оновлено в 14:59
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На Житомирщині госпіталізовано чоловіка з підозрою на коронавірус

2.1т
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У місті Бердичів Житомирської області 13 березня госпіталізували чоловіка з підозрою на інфікування коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, хворий чоловік сам звернувся до лікарів.

Коронавірус на Житомирщині

Коронавірус на Житомирщині

LIGA.net

"Вранці надійшла інформація з Бердичева, що пацієнт для запобігання негативним наслідкам повідомив лікарів про свій стан і власноруч, власним автомобілем доїхав до інфекційного відділення", – написав очільник області.

Бунечко додав, що госпіталізований кілька тижнів відпочивав в Італії. У нього взяли всі необхідні аналізи й найближчим часом оголосять їх результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Бунечко
Місце
Україна Житомир
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