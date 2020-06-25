На Житомирщині блискавка спалила будинок і пройшла через тіло матері 9 дітей. Відео

У Житомирській області блискавка знищила будинок, в якому проживала сім'я з 9-ма дітьми.

Як сказано в сюжеті "ТСН", під час сильної грози стара дерев'ян будівля, де жила сім'я, згоріла. Тимчасовий притулок постраждалим дали односельці (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Гримнуло, що аж затрусилося під ногами. Як вийшов на двір – у сусіда дим з криши йде. Я одразу подзвонив до служби порятунку", – розповів сусід постраждалої сім'ї Анатолій Ткачук.

У момент удару блискавки в будинку знаходилися всі дев'ять дітей і їхня матір Світлана Кільницька. Жінка отримала удар струмом, оскільки трималася за металеву ручку дверей.

"Мене врятували лише капці. Вона мене пронзила, в мене досі пальці болять. Чесно, я ще не вірю, що таке відбулося", – поділилася Кільницька.

За її словами, кімнати миттєво наповнилися димом, а вона з дітьми вибігла на вулицю.

"Я встигла лише схопити документи і дітей повитягувати. Почала кричати: "Діти, виходимо з дому, ми, напевно, горимо", – додала потерпіла.

Люди намагалися самотужки загасити вогонь до приїзду пожежників. Рятувальникам знадобилося три години, щоб повністю впоратися з полум'ям.

"Дерев'яна будівля. Коли громовиця вдаряє у дерево, будівлю, її неможливо практично загасити, поки не вигорає все, дуже великий розряд йде енергії", – пояснив командир відділення Романівської державної пожежної частини Олександр Коцюбко.

За словами сільського голови, згорілий будинок ремонту не підлягає, а в селі продається лише дві будівлі. Грошей на покупку в сільраді немає, тому їх почали збирати по людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Кіровоградщині кульова блискавка влучила в будинок з людьми і зруйнувала його.