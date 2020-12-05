На Житомирщині білка вкусила чоловіка, ціле місто закрили на карантин

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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На Житомирщині білка вкусила чоловіка, ціле місто закрили на карантин

У місті Баранівка, Житомирська область, введено режим карантину через укус скаженої білки.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба міста. Рішення про карантин було прийнято на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що подія з білкою сталося ще 1 грудня. Житель міста зловив дикої тварину в лісі та після відвіз його додому. Але білка тварина вкусила чоловіка за руку, а на наступний день здохла.

При цьому у самого укушенного погіршилося самопочуття: з'явився біль в місці укусу. Після обстеження у лікарів було встановлено, що у тварини був сказ.

В результаті інциденту в місті вирішили ввести на території Баранівки і прилеглої до нього території в радіусі трьох кілометрів карантинні обмеження. Також було затверджено план по проведенню профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ.

На Житомирщині білка вкусила чоловіка, ціле місто закрили на карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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