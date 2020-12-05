На Житомирщині білка вкусила чоловіка, ціле місто закрили на карантин

У місті Баранівка, Житомирська область, введено режим карантину через укус скаженої білки.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба міста. Рішення про карантин було прийнято на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що подія з білкою сталося ще 1 грудня. Житель міста зловив дикої тварину в лісі та після відвіз його додому. Але білка тварина вкусила чоловіка за руку, а на наступний день здохла.

При цьому у самого укушенного погіршилося самопочуття: з'явився біль в місці укусу. Після обстеження у лікарів було встановлено, що у тварини був сказ.

В результаті інциденту в місті вирішили ввести на території Баранівки і прилеглої до нього території в радіусі трьох кілометрів карантинні обмеження. Також було затверджено план по проведенню профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ.

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