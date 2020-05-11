На Землю з Марса можуть потрапити небезпечні віруси: стало відомо про загрозу

Породи, які доставляються на Землю з Марса для досліджень, повинні проходити серйозну санітарну обробку. Адже вони можуть бути носіями небезпечних для людства вірусів.

Про це в інтерв'ю для Stanford News заявив професор Стенфордського університету Скотт Хаббард. За його словами, навіть якщо ризик такого проникнення позаземних форм життя на нашу планету мінімальний, необхідно повністю переконатися у відсутності загрози.

"На мою думку і думку наукового співтовариства, ймовірність того, що камені з Марса, вік яких становить мільйони років, буде містити активну життєву форму, здатну заразити Землю, вкрай мала. Але зразки, доставлені з Марса, будуть поміщені на карантин і оброблені так, якби вони були заражені вірусом Ебола, поки не буде доведено їх безпечність", – сказав учений.

Марс Pixabay

За його словами, астронавти "Аполлона", які висаджувалися на Місяць, після повернення на Землю також були поміщені під карантин. Це було зроблено для того, щоб переконатися, що в космосі екіпаж не заразився ніякою небезпечною хворобою.

"Щойно з'ясувалося, що Місяць не становить небезпеки, карантин був скасований. Така процедура, безсумнівно, буде застосовуватися до людей, які повертаються з Марса", – зробив висновок Хаббард.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувач відділом Інституту медико-біологічних проблем РАН В'ячеслав Ільїн, посилаючись на слова іноземного колеги в цій області, припустив, що коронавірус COVID-19, спалах якого вперше зафіксували в кінці 2019 року в китайському місті Ухань, міг бути занесений на цю територію метеоритом з космосу.

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