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11 травня • оновлено в 04:33
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На Землю з Марса можуть потрапити небезпечні віруси: стало відомо про загрозу

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Породи, які доставляються на Землю з Марса для досліджень, повинні проходити серйозну санітарну обробку. Адже вони можуть бути носіями небезпечних для людства вірусів.

Про це в інтерв'ю для Stanford News заявив професор Стенфордського університету Скотт Хаббард. За його словами, навіть якщо ризик такого проникнення позаземних форм життя на нашу планету мінімальний, необхідно повністю переконатися у відсутності загрози.

"На мою думку і думку наукового співтовариства, ймовірність того, що камені з Марса, вік яких становить мільйони років, буде містити активну життєву форму, здатну заразити Землю, вкрай мала. Але зразки, доставлені з Марса, будуть поміщені на карантин і оброблені так, якби вони були заражені вірусом Ебола, поки не буде доведено їх безпечність", – сказав учений.

Марс

Марс

Pixabay

За його словами, астронавти "Аполлона", які висаджувалися на Місяць, після повернення на Землю також були поміщені під карантин. Це було зроблено для того, щоб переконатися, що в космосі екіпаж не заразився ніякою небезпечною хворобою.

"Щойно з'ясувалося, що Місяць не становить небезпеки, карантин був скасований. Така процедура, безсумнівно, буде застосовуватися до людей, які повертаються з Марса", – зробив висновок Хаббард.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувач відділом Інституту медико-біологічних проблем РАН В'ячеслав Ільїн, посилаючись на слова іноземного колеги в цій області, припустив, що коронавірус COVID-19, спалах якого вперше зафіксували в кінці 2019 року в китайському місті Ухань, міг бути занесений на цю територію метеоритом з космосу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
США
Тег
космос
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