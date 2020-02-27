Під час заворушень біля Торгового центру "Барабашово" в Харкові демонстративно спалили прапор України.

Він висів на арці біля входу на ринок, яку мали намір демонтувати комунальники. Відповідне відео опубліковано в Twitter "Х**ва Салтівка" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Під час заварушки на Баріка спалили національний прапор. А це між іншим стаття 338 КК України", – зазначили в повідомленні.

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України twitter.com/h_saltovka

За словами людей, яких чутно на відео, підпал, через який згорів прапор, нібито влаштували представники силових органів. Хоча відомо, що у зіткненнях були замішані невідомі люди в балаклавах і група в жилетках ініціативної групи підприємців "Барабашово". На місці події лунали звуки, схожі на вибухи чи постріли.

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України twitter.com/h_saltovka

Водночас користувачі соцмережі різко розкритикували такий неналежний вчинок.

"А що, в цій країні хтось закони виконував!","Харків дійсно х**овий", "Що там у вас коъться на "Барабашово?" – коментують українці.

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України twitter.com/h_saltovka

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України twitter.com/h_saltovka

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України twitter.com/h_saltovka

Реакція українців twitter.com/h_saltovka

Під час заварушки на Баріка спалили національний прапор. А це між іншим стаття 338 КК України 🇺🇦 pic.twitter.com/2zL16S9KWg - хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) February 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 лютого в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові зіткнення, в яких постраждали люди. Поліція затримала 20 осіб.

Глава Харкова Геннадій Кернес пов'язав масові бійки біля ТЦ "Барабашово" з його власником, нардепом від ОТЗЖ Олександром Фельдманом.

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