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27 лютого • оновлено в 17:18
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На заворушеннях в Харкові спалили прапор України: відео потрапило в мережу

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Під час заворушень біля Торгового центру "Барабашово" в Харкові демонстративно спалили прапор України.

Він висів на арці біля входу на ринок, яку мали намір демонтувати комунальники. Відповідне відео опубліковано в Twitter "Х**ва Салтівка" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Під час заварушки на Баріка спалили національний прапор. А це між іншим стаття 338 КК України", – зазначили в повідомленні.

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

twitter.com/h_saltovka

За словами людей, яких чутно на відео, підпал, через який згорів прапор, нібито влаштували представники силових органів. Хоча відомо, що у зіткненнях були замішані невідомі люди в балаклавах і група в жилетках ініціативної групи підприємців "Барабашово". На місці події лунали звуки, схожі на вибухи чи постріли.

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

twitter.com/h_saltovka

Водночас користувачі соцмережі різко розкритикували такий неналежний вчинок.

"А що, в цій країні хтось закони виконував!","Харків дійсно х**овий", "Що там у вас коъться на "Барабашово?" – коментують українці.

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

twitter.com/h_saltovka

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

twitter.com/h_saltovka

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

На заворушеннях у Харкові спалили прапор України

twitter.com/h_saltovka

Реакція українців

Реакція українців

twitter.com/h_saltovka

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Харків
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кремль москва
кремль москва
сожженных в одессе никто вспомнить не хочет? или б.л.е.в.о.т.н.а.я тряпка важнее?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
спалили рекламу на якій висів прапор України
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-это надо сделать сразу после сожжения
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