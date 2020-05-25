На заводі в Торчині виявили спалах коронавірусу

На Волині в селищі Торчин на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксували спалах COVID-19.

Як повідомила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак під час брифінгу, було виявлено 8 випадків захворювання станом на 25 травня.

"Випадки зареєстровані в Луцьку, три в Луцькому районі, два в Ківерцівському та один у Локачинському районі. Коло контактних осіб становить 45 осіб", – заявила вона.

Контактні особи були максимально переведені на дистанційну форму роботи.

На заводі в Торчині виявили спалах COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на понеділок, 25 травня, офіційно підтверджено 21 245 випадків зараження коронавірусом – 259 було виявлено за минулу добу.

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