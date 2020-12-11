На заводі Coca-Cola під Києвом працівники знайшли камери в роздягальнях

Працівники заводу компанії Coca-Cola під Києвом заявили, що після їхніх вимоги щодо підвищення заробітної плати адміністрація встановила камери відеоспостереження в роздягальнях.

Про це повідомив в Facebook керівник профспілки компанії Сергій Рудницький. Співробітники поскаржилися йому про стеження з боку менеджменту.

"Що саме керівництво заводу хоче побачити у працівників в роздягальні?" – задався питанням Рудницький.

За інформацією видання "Страна", з вересня співробітники заводу почали вимагати підвищення заробітної плати і навіть провели відповідні акції протесту і мітинги.

За інформацією профспілки підприємства, вартість продукції, що випускається, постійно підвищується, а зарплати не зростають. Більш того, в доларовому еквіваленті вони нібито навіть знижуються.

Видання відзначило, що адміністрація заводу цю інформацію спростувала – минулого року зарплати зросли в середньому на 18,5%.

Як приклад навели місячний дохід оператора лінії виробництва напоїв і оператора виробничої дільниці. У першому кварталі він становив близько 19,5 тисяч гривень, що майже вдвічі перевищує аналогічний середній показник по галузі.

Що стосується установки камер, то, на думку менеджменту заводу, вони покликані забезпечити безпеку на підприємстві та не порушують українське законодавство.

Однак профспілка направила на адресу керівництва письмову вимогу демонтувати відеокамери, оскільки їхня наявність в роздягальнях порушує конституційні права громадян. Мовляв, збір конфіденційної інформації про особу без її відома допускається лише в цілях національної безпеки.

У профспілці попередили – якщо камера не демонтують, вони звернуться до правоохоронних органів.

Працівники поскаржилися до профспілки Facebook Сергія Рудницького

Відеокамери помітили в чоловічій роздягальні Facebook Сергія Рудницького

Працівники проти того, щоб за ними спостерігали Facebook Сергія Рудницького

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