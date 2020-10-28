На засіданні ТКГ представники ОБСЄ не дали розповісти про тортури колишньому полоненому донецьких терористів

Юрій Сергієнко Суспільство 23:03, 28.10.2020 Оновлено: 23:23, 28.10.2020

Представниця ОБСЄ на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 28 жовтня не дала виступити колишньому полоненому "ДНР" Станіславу Асєєву.

Його запросили, щоб розповісти про тортури терористів, повідомив на своїй сторінці у Facebook представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ Сергій Гармаш.

"Представниця окупаційної адміністрації ОРДО Ніканорова відмовилася відповідати на запитання Кравчука про табір тортур садистів "ДНР" – "Ізоляцію". Тоді Кравчук запропонував розповісти про це місце Стасу Асєєву, який провів у катівнях "Ізоляції" 31 місяць свого життя. Але Стаса перервала голова від ОБСЄ Гайді Грау", – написав він.

За словами Гармаша, Грау сказала, що це "не та ситуація" й закликала сторони до поваги.

"Мені здається, що якби повагу проявила громадянка Ніканорова і просто відповіла на запитання першого президента України, то проявляти неповагу до в'язня табору тортур "Ізоляція" Стаса Асєєва пані Грау не довелося б", – прокоментував він інцидент.

Facebook Сергія Гармаша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня відбулося чергове засідання ТКГ. Серед іншого, сторонам вдалося узгодити дату відкриття двох пунктів пропуску та домовитися про розмінування 20 нових ділянок.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Конституційний Суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації

Російський бітум возили в Україну контрабандою всупереч санкціям, – експерт

Мер Борисполя помер від COVID-19, не дочекавшись результатів виборів

Люсенька з "Мухтара", багато брехав і не патріот: хто такий новий спікер української делегації в ТКГ

Батько Муждабаєва помер від коронавірусу