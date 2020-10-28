На засіданні ТКГ представники ОБСЄ не дали розповісти про тортури колишньому полоненому донецьких терористів

Представниця ОБСЄ на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 28 жовтня не дала виступити колишньому полоненому "ДНР" Станіславу Асєєву.

Його запросили, щоб розповісти про тортури терористів, повідомив на своїй сторінці у Facebook представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ Сергій Гармаш.

"Представниця окупаційної адміністрації ОРДО Ніканорова відмовилася відповідати на запитання Кравчука про табір тортур садистів "ДНР" – "Ізоляцію". Тоді Кравчук запропонував розповісти про це місце Стасу Асєєву, який провів у катівнях "Ізоляції" 31 місяць свого життя. Але Стаса перервала голова від ОБСЄ Гайді Грау", – написав він.

За словами Гармаша, Грау сказала, що це "не та ситуація" й закликала сторони до поваги.

"Мені здається, що якби повагу проявила громадянка Ніканорова і просто відповіла на запитання першого президента України, то проявляти неповагу до в'язня табору тортур "Ізоляція" Стаса Асєєва пані Грау не довелося б", – прокоментував він інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня відбулося чергове засідання ТКГ. Серед іншого, сторонам вдалося узгодити дату відкриття двох пунктів пропуску та домовитися про розмінування 20 нових ділянок.