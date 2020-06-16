На Запоріжжі злива з градом перетворила місто на суцільну річку. Фото

У місті Токмак Запорізької області 15 червня злива і град перетворили вулиці на річки, адже каналізації не справлялися з величезними потоками води.

Відповідні кадри опублікували очевидці на сторінці спільноти "Депресивний Токмак" у Facebook. Багато людей скаржаться на те, що місцева влада не вирішила питання зі зливовими каналізаціями і через це після дощу трапився колапс.

Злива в Токмаку Facebook "Депресивний Токмак"

Місто залило дощем і засипало градом Facebook "Депресивний Токмак"

Вулиці перетворилися на річки Facebook "Депресивний Токмак"

На кадрах видно, що водою людям позаливало городи, підвали житлових будинків, автомобілі на дорогах. Крім того, через розмивання на одній з вулиць навіть впали бетонні блоки, які підтримували земляний насип біля дороги.

Машини опинилися у водяній пастці Facebook "Депресивний Токмак"

Зливові каналізації не впоралися з потоками води Facebook "Депресивний Токмак"

Вода затопила навіть під'їзди Facebook "Депресивний Токмак"

"Після зливи неможливо проїхати. Багато автомобілів позаливало водою", "Коли у мене запитують чи є в Токмаку річка, я відповідаю: є, але потрібно почекати дощу. На річку перетворюється все місто. Сьогодні побачив ще й водоспади!", "Місто не пройшло перевірку сильним дощем, все попливло, затопило, в місті ьрукованими дорогами мчали річки води. Не вірю, що мерія і всі ті, хто причетний до проєктування і будівництва доріг, не подумали про зливи та зливові каналізації", – обурюються місцеві жителі.

Городи людей також затопило Facebook "Депресивний Токмак"

Через розмивання впали бетонні блоки, які стримували земляний вал 061.ua

Злива залила підвали житлових будинків Facebook "Депресивний Токмак"

Потоп у Токмаку Facebook "Депресивний Токмак"

Машини буквально тонули на вулицях Facebook "Депресивний Токмак"

Токмак залило після грози Facebook "Депресивний Токмак"

Річки на вулицях Токмака Facebook "Депресивний Токмак"

Руйнування через зливи 061.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня столиця України Київ також "пішла під воду" через сильну зливу. Вулиці міста перетворилися на річки, у дворі одного з будинків на Подолі утворилося велике озеро, а на Видубичах з моста лився водоспад.