На Запоріжжі злива з градом перетворила місто на суцільну річку. Фото
У місті Токмак Запорізької області 15 червня злива і град перетворили вулиці на річки, адже каналізації не справлялися з величезними потоками води.
Відповідні кадри опублікували очевидці на сторінці спільноти "Депресивний Токмак" у Facebook. Багато людей скаржаться на те, що місцева влада не вирішила питання зі зливовими каналізаціями і через це після дощу трапився колапс.
На кадрах видно, що водою людям позаливало городи, підвали житлових будинків, автомобілі на дорогах. Крім того, через розмивання на одній з вулиць навіть впали бетонні блоки, які підтримували земляний насип біля дороги.
"Після зливи неможливо проїхати. Багато автомобілів позаливало водою", "Коли у мене запитують чи є в Токмаку річка, я відповідаю: є, але потрібно почекати дощу. На річку перетворюється все місто. Сьогодні побачив ще й водоспади!", "Місто не пройшло перевірку сильним дощем, все попливло, затопило, в місті ьрукованими дорогами мчали річки води. Не вірю, що мерія і всі ті, хто причетний до проєктування і будівництва доріг, не подумали про зливи та зливові каналізації", – обурюються місцеві жителі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня столиця України Київ також "пішла під воду" через сильну зливу. Вулиці міста перетворилися на річки, у дворі одного з будинків на Подолі утворилося велике озеро, а на Видубичах з моста лився водоспад.