На Запоріжжі злива з градом перетворила місто на суцільну річку. Фото

У місті Токмак Запорізької області 15 червня злива і град перетворили вулиці на річки, адже каналізації не справлялися з величезними потоками води.

Відповідні кадри опублікували очевидці на сторінці спільноти "Депресивний Токмак" у Facebook. Багато людей скаржаться на те, що місцева влада не вирішила питання зі зливовими каналізаціями і через це після дощу трапився колапс.

Злива в Токмаку

Місто залило дощем і засипало градом

Вулиці перетворилися на річки

На кадрах видно, що водою людям позаливало городи, підвали житлових будинків, автомобілі на дорогах. Крім того, через розмивання на одній з вулиць навіть впали бетонні блоки, які підтримували земляний насип біля дороги.

Машини опинилися у водяній пастці

Зливові каналізації не впоралися з потоками води

Вода затопила навіть під'їзди

"Після зливи неможливо проїхати. Багато автомобілів позаливало водою", "Коли у мене запитують чи є в Токмаку річка, я відповідаю: є, але потрібно почекати дощу. На річку перетворюється все місто. Сьогодні побачив ще й водоспади!", "Місто не пройшло перевірку сильним дощем, все попливло, затопило, в місті ьрукованими дорогами мчали річки води. Не вірю, що мерія і всі ті, хто причетний до проєктування і будівництва доріг, не подумали про зливи та зливові каналізації", – обурюються місцеві жителі.

Городи людей також затопило

Через розмивання впали бетонні блоки, які стримували земляний вал

Злива залила підвали житлових будинків

Потоп у Токмаку

Машини буквально тонули на вулицях

Токмак залило після грози

Річки на вулицях Токмака

Руйнування через зливи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня столиця України Київ також "пішла під воду" через сильну зливу. Вулиці міста перетворилися на річки, у дворі одного з будинків на Подолі утворилося велике озеро, а на Видубичах з моста лився водоспад.