На Запоріжжі сталася смертельна ДТП: в машині були діти

У місті Пологи Запорізької області автомобіль Hyundai з'їхав з траси Запоріжжя-Маріуполь у кювет і врізався в дерево.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління ДСНС, в результаті ДТП постраждало четверо людей, з них двоє дітей, та одна людина загинула (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"51-річну пасажирку затиснуло конструкціями понівечиної автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували жінку та передали працівникам швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Також постраждали 31-річний чоловік, 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка, яких госпіталізували до центральної районної лікарні.

30-річна пасажирка автівки загинула. Водій від медичної допомоги відмовився.

За фактом ДТП відповідними органами ведеться розслідування.

zp.dsns.gov.ua

zp.dsns.gov.ua

zp.dsns.gov.ua

zp.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшна аварія на Черкащині закінчилася трагедією для двох сімей, вижили тільки діти.