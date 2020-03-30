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30 березня • оновлено в 14:38
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На Запоріжжі коронавірусом заразився голова облради

1.4т
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У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака лабораторно підтвердився коронавірус.

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Нині чиновник перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря. Про це проінформували в пресслужбі облради.

"Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак перебуває на лікарняному. Лабораторно підтверджено, що він інфікований COVID-19… Його родина в самоізоляції", – йдеться у повідомленні.

Григорій Самардак

Григорій Самардак

Водночас Самардак через підлеглих звернувся до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, і проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів.

"Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області", – додали в облраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса підтвердили новий коронавірус COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
вірус
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