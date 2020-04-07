У Запорізькій області у директора ринку, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення заборони на роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції. Підтвердження діагнозу чоловік отримав 3 квітня, його госпіталізували у важкому стані.

Правоохоронці уточнили, що 21 березня, під час карантину поліцейські виявили на території ринку два незакритих кіоски з продуктами харчування. Торгівля в кіосках тривала, незважаючи на заборону такої діяльності. Поліцейські після цього провели роз'яснювальну бесіду з директором ринку.

На Запоріжжі директор ринку порушив карантин і заразився коронавірусом

"Під час бесіди громадянин заперечував факт роботи ринку і перешкоджав фіксуванню правопорушення. В результаті на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботу ринку було зупинено", – розповіли в поліції.

Поліцейські, які контактували з хворим, також здали тести на коронавірус – результат негативний. Крім цього, правоохоронці встановлюють коло осіб, з якими контактував людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ дозволив роботу ринків в Україні за умови дотримання вимог карантину.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що якщо не буде ніякої реакції на системні порушення, ринки знову закриють.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!