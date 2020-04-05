На замітку кожному українцеві: як правильно носити маску і рукавички

Центр громадського здоров'я України опублікував інструкцію, якою пояснив, як правильно носити медичну маску, щоб забезпечити її максимальну ефективність.

Всі необхідні вказівки розміщено на Facebook-сторінці відомства. При цьому зазначається, що маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб із дихальних шляхів, а також вона попереджує зайві доторки руками до обличчя. Завдяки їй ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Так, для того, щоб правильно надягти маску:

В Україні дали поради, як правильно носити маску і рукавички НАШ

Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину;

Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.

Маску слід змінювати щочотири години.

Щодо заборон, у жодному разі не можна:

чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

використовувати маску повторно;

використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Знімати маску теж треба правильно: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник, наголосили у Центрі.

Правила є також і для рукавичок. Зокрема, застосовувати їх треба у випадках:

коли є передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;

коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.

Для того, щоб зняти рукавичку, "зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть; тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці; просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою", – рекомендують у Центрі здоров'я.

Наголошується, що використовувати їх можна лише раз, а надягати – останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український академік поставив крапку у питанні про маски під час пандемії. Він розповів, які вони повинні бути і кому вони необхідні, а також яка їхроль у захисті від коронавірусу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!