На Закарпатті злива зруйнувала міст на шляху до кордону з Польщею

У вівторок, 16 червня, після сильної грози зі зливою потоки води зруйнували міст, який веде до пункту пропуску Лубня-Волосате на кордоні з Польщею.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров. Чиновник зазначив, що це важливий інфраструктурний об'єкт.

За словами очільника області, міст необхідно відновити в найкоротші терміни, оскільки він веде на пункт пропуску до кордону, а обвалення може стати перешкодою для розвитку туризму в регіоні.

Міст не дочекався планового ремонту всього місяць Facebook Олексія Петрова

Місцеві жител сказали, що міст вже давно перебував в аварійному стані, і його нібито збиралися відремонтувати через місяць.

Олексій Петров пообіцяв, що міст відремонтують Facebook Олексія Петрова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в Дніпро завалився бетонний міст.