На Закарпатті злива зруйнувала міст на шляху до кордону з Польщею

Суспільство 15:45, 17.06.2020 Оновлено: 16:04, 17.06.2020

У вівторок, 16 червня, після сильної грози зі зливою потоки води зруйнували міст, який веде до пункту пропуску Лубня-Волосате на кордоні з Польщею.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров. Чиновник зазначив, що це важливий інфраструктурний об'єкт.

За словами очільника області, міст необхідно відновити в найкоротші терміни, оскільки він веде на пункт пропуску до кордону, а обвалення може стати перешкодою для розвитку туризму в регіоні.

Міст не дочекався планового ремонту всього місяць
Facebook Олексія Петрова

Місцеві жител сказали, що міст вже давно перебував в аварійному стані, і його нібито збиралися відремонтувати через місяць.

Олексій Петров пообіцяв, що міст відремонтують
Facebook Олексія Петрова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в Дніпро завалився бетонний міст.

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