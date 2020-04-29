Головна Новини
29 квітня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Закарпатті затримали небезпечного кримінального "авторитета"

1.9т
Читати матеріал російською

На Закарпатті поліція затримала кримінального "авторитета", який планував контролювати злочинні групи у регіоні.

Про це повідомив начальник обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Іванків, передає сайт пресслужби Національної поліції України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами Іванківа, 55-ти річний уродженець Вірменії збирав навколо себе своїх прихильників з кримінального середовища та планував взяти під свій "дах" та контроль злочинні групи, які збираються "працювати" в регіоні.

Хотів взяти регіон "під контроль": на Закарпатті затримали небезпечного кримінального "авторитета"

npu.gov.ua

"Коли почали відпрацьовувати інформацію, з’ясували, що цього чоловіка у минулому році було видворено за межі України з п’ятирічною забороною в’їзду. Однак людина з такими даним через офіційні пункти пропуски на територію нашої країни не виїжджала, відтак для ідентифікації особи та подальшого встановлення шляхів потрапляння до України відправили відповідний запит до колег з Вірменії", – розповів Іванків.

У 2019 році за порушення міграційного законодавства його було затримано з подальшим видворенням за межі України.

Хотів взяти регіон "під контроль": на Закарпатті затримали небезпечного кримінального "авторитета"

npu.gov.ua

Хотів взяти регіон "під контроль": на Закарпатті затримали небезпечного кримінального "авторитета"

npu.gov.ua

"Однак рішення суду про видворення неодноразово оскаржували у судах його представники, що затягувало процес, але вже у серпні минулого року "авторитет" примусово покинув територію. За інформацією оперативників, чоловік перетнув кордон через пункт пропуску у Чернівецькій області, надавши при цьому підроблений паспорт. Відповідь іноземних колег на наш запит тільки підтвердила цю інформацію", – зазначив керівник управління стратегічних розслідувань.

Крім того, було встановлено, що дана особа планує взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон. Аби його не затримали, чоловік довго не залишався на одному місці й кожні три-чотири дні змінював місця проживання. Даний факт був перешкодою у плануванні заходів по його затриманню.

Хотів взяти регіон "під контроль": на Закарпатті затримали небезпечного кримінального "авторитета"

npu.gov.ua

Хотів взяти регіон "під контроль": на Закарпатті затримали небезпечного кримінального "авторитета"

npu.gov.ua

Чоловік має за плечима немалий тюремний досвід – 12 років позбавлення волі. Свого часу за свої "досягнення" отримав від "злодія в законі" певний статус у злочинному світі.

Наразі працівниками обласної міграційної служби відносно чоловіка складені адміністративні протоколи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо його примусового видворення з території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві внаслідок спільної операції Генеральної прокуратури та СБУ було затримано п'ятьох осіб, серед яких – лідер угруповання Михайло Тітов. Пізніше стало відомо, що суд відпустив Тітова з СІЗО під домашній арешт.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
у нас то воры то партии которые есть ворують в верховной раде так что надо и с теми и с теми жестко.вот зеленского партия была =слугами= а топерече правители.так че тоды гутарить об ворах они нескрывають что воры.а вот слуги никоды непризнаютси что ворують ето у них бизнес.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги