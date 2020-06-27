На Закарпатті "затопило" Синевир: вражаючі фото

Туристична перлина Закарпаття Синевирське озеро внаслідок тривалих сильних злив переповнилося водою.

Як видно на знімках, опублікованих у Facebook Національного природного парку Синевир, та на відео Івана Галатиби водойма дійсно суттєво збільшилася.

Внаслідок підвищення рівня води, затопленими виявилися острівець посеред озера та дерев'яний поміст із берега, де зазвичай гуляють туристи.

"Затоплене" Синевирське озеро (фото: Facebook НПП Синевир)

Аналогічну картину із переповненою водоймою та затопленими прилеглими територіями можна спостерігати і на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано фоторепортаж із епіцентру повені на Прикарпатті. На знімках видно гору балок і каміння, яка була будинком одного із жителів.