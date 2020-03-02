На ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області знайдено мертвим 20-річного військовослужбовця.

Інцидент стався 1 березня в селі Ділове, повідомила спікер прикордонного загону Леся Федорова повідомила "UA:Закарпаття" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

korrespondent.net

Поліція поки розглядає версію самогубства, уточнила прес-секретар Нацполіціі Закарпатській області Анна Дан.

"Військовослужбовець 2000 року народження перебував на ділянці Мукачівського прикордонного загону протягом останнього місяця на посиленні", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирі в гуртожитку військової частини військовослужбовець-контрактник покінчив життя самогубством.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!