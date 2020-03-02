Головна Новини
2 березня • оновлено в 20:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Закарпатті застрелився військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону. Відео

3.4т
Читати матеріал російською

На ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області знайдено мертвим 20-річного військовослужбовця.

Інцидент стався 1 березня в селі Ділове, повідомила спікер прикордонного загону Леся Федорова повідомила "UA:Закарпаття" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

На Закарпатті знайдено мертвим прикордонника: поліція назвала версію

korrespondent.net

Поліція поки розглядає версію самогубства, уточнила прес-секретар Нацполіціі Закарпатській області Анна Дан.

"Військовослужбовець 2000 року народження перебував на ділянці Мукачівського прикордонного загону протягом останнього місяця на посиленні", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирі в гуртожитку військової частини військовослужбовець-контрактник покінчив життя самогубством.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
самогубство Національна поліція України Державна прикордонна служба України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
21
1
Смішно
1
Цікаво
22
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Гастеры затоптали по пути в Европу?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги