На Закарпатті зафіксовано ще одну смерть від коронавірусу
У Закарпатській області зафіксовано ще одну смерть від коронавірусу COVID-19. Це вже третя смерть в регіоні.
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Жінка, 1952 року народження, померла в місті Берегове, повідомив в Facebook мер міста Золтан Бабяк.
Він уточнив, що жінка була єдиною зараженою в Берегові.
"На жаль, в Берегові зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла мешканка міста, 1952 року народження", – написав Бабяк.
Зазначимо, що населення міста Берегове становить трохи більше 24 тисяч чоловік (за даними на 2016 рік).
Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на ранок 9 квітня в Закарпатській області був підтверджений 51 випадок захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, що перший випадок в області був зафіксований 6 квітня.