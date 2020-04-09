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10 квітня • оновлено в 02:13
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На Закарпатті зафіксовано ще одну смерть від коронавірусу

3.7т
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У Закарпатській області зафіксовано ще одну смерть від коронавірусу COVID-19. Це вже третя смерть в регіоні.

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Жінка, 1952 року народження, померла в місті Берегове, повідомив в Facebook мер міста Золтан Бабяк.

Ще один випадок на Закарпатті: від коронавірусу померла жінка

pravda.com.ua

Він уточнив, що жінка була єдиною зараженою в Берегові.

"На жаль, в Берегові зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла мешканка міста, 1952 року народження", – написав Бабяк.

Зазначимо, що населення міста Берегове становить трохи більше 24 тисяч чоловік (за даними на 2016 рік).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на ранок 9 квітня в Закарпатській області був підтверджений 51 випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, що перший випадок в області був зафіксований 6 квітня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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