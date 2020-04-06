Головна Новини
6 квітня • оновлено в 08:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Закарпатті зафіксовано першу смерть від COVID-19

1.1т
Читати матеріал російською

На Закарпатті вперше від коронавірусу COVID-19 померла 71-річна жінка.

Про це журналіст Віталій Глагола повідомив в своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні (6 квітня) вночі жінка померла. Останні кілька днів жінка була на апараті штучної вентиляції легенів. Цю інформацію мені підтвердив у телефонній головний лікар Іршавської районної лікарні Сергій Караслай", – написав він.

За словами журналіста, померла є мамою завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні.

Новина оновлюється ...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги