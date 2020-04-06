На Закарпатті зафіксовано першу смерть від COVID-19

На Закарпатті вперше від коронавірусу COVID-19 померла 71-річна жінка.

Про це журналіст Віталій Глагола повідомив в своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні (6 квітня) вночі жінка померла. Останні кілька днів жінка була на апараті штучної вентиляції легенів. Цю інформацію мені підтвердив у телефонній головний лікар Іршавської районної лікарні Сергій Караслай", – написав він.

За словами журналіста, померла є мамою завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні.

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