На Закарпатті в озері потонув 4-річний хлопчик.

У місті Берегове Закарпатської області на штучному озері втопився 4-річний хлопчик.

Про це повідомило видання Mukachevo.net із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Як стало відомо, хлопчик пішов зі своєю матір'ю на озеро, аби помити килим. 4-річна дитина оступилася та впала у воду. На жаль, озеро штучне, а тому глибина одразу ж досягала кількох метрів.

Дитину одразу ж кинулися рятувати перехожі. Проте вже в реанімаційному відділенні лікарні дитині констатували смерть від утоплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 9 серпня, на Безлюдівському водосховищі під Харковом потонув 10-річний хлопчик. Швидка прибула на місце події за три хвилини, але встигла лише констатувати біологічну смерть дитини.