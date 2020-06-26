На Закарпатті в трьох людей після ДТП випадково знайшли коронавірус

Суспільство 10:43, 26.06.2020 Оновлено: 11:27, 26.06.2020

У трьох потерпілих у ДТП з маршруткою, що перевернулася на трасі між Ужгородом та Мукачевом у Закарпатській області, виявили коронавірусну інфекцію (COVID-19).

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Як повідомив у Telegram журналіст Віталій Глагола, за процедурою, усім, кого привозить швидка до лікарні під час госпіталізації, роблять експрестест на коронавірус.

"У всіх трьох постраждалих, яких доставили до ЦМКЛ Ужгорода, такий тест виявився позитивним. Їх одразу ізолювали та взяли біоматеріали для лабораточного дослідження", – йдеться в повідомленні.

Усі, хто контактував із потерпілими, а також надавав допомогу після ДТП, мають звернутися до сімейних лікарів і здати аналізи протягом 7-14 днів після контакту. Це стосується й двох екіпажів поліції та чотирьох екіпажів швидкої допомоги.

Скриншот Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня на трасі Київ – Чоп, біля села Середнє Закарпатської області, перевернулася маршрутка сполученням Ужгород – Хуст. За неофіційними даними, загинула одна жінка, ще щонайменше шестеро осіб травмовано.

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