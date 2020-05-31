На Закарпатті трапилися сутички на КПП між прикордонниками та заробітчанами. Стягнуто силовиків
На контрольно-пропускному пункті "Тиса" на Закарпатті 31 травня відбулися сутички між заробітчанами та прикордонниками. На місце стягнули силовиків, які перекрили рух.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).
"Там водії і пасажири бусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз стоїть 50 неоформлених бусів", – пише він.
За його словами, на місце сутички вже стягнули усі резерви Чопського прикордонного загону та додатково 50 прикордонників із міста Львів, які на авто й зі щитками заблокували можливість без оформлення покинути пункт пропуску "Тиса".
"За моєю інформацією, передісторія така: раніше водії бусів із посилками платили за те, аби в‘їхати без розмитнення на територію України 500€ з буса, а зараз від них вимагають розмитнити вміст мікроавтобуса за ціною 1€/кг, а ті відмовляються", – пояснив журналіст.
Глагола додав, що з угорського боку на в’їзд в Україну черга розтягнулася вже на декілька кілометрів. Угорці ж не запускають нікого на територію свого КПП.
Він підкреслив, що 30 травня під час селекторної наради із Зеленським президент закликав усі служби "не йти на поступки". Єдина умова – нібито розмитнення товару.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі під час спроби перетнути кордон із Чехією затримали 33 українців і двох чехів, які хотіли уникнути проходження обов'язкового 14-денного карантину.