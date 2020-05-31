На Закарпатті трапилися сутички на КПП між прикордонниками та заробітчанами. Стягнуто силовиків

На контрольно-пропускному пункті "Тиса" на Закарпатті 31 травня відбулися сутички між заробітчанами та прикордонниками. На місце стягнули силовиків, які перекрили рух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

"Там водії і пасажири бусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз стоїть 50 неоформлених бусів", – пише він.

Сутички біля КПП "Тиса"

За його словами, на місце сутички вже стягнули усі резерви Чопського прикордонного загону та додатково 50 прикордонників із міста Львів, які на авто й зі щитками заблокували можливість без оформлення покинути пункт пропуску "Тиса".

Сутички біля КПП "Тиса"

"За моєю інформацією, передісторія така: раніше водії бусів із посилками платили за те, аби в‘їхати без розмитнення на територію України 500€ з буса, а зараз від них вимагають розмитнити вміст мікроавтобуса за ціною 1€/кг, а ті відмовляються", – пояснив журналіст.

Глагола додав, що з угорського боку на в’їзд в Україну черга розтягнулася вже на декілька кілометрів. Угорці ж не запускають нікого на територію свого КПП.

Сутички біля КПП "Тиса"

Він підкреслив, що 30 травня під час селекторної наради із Зеленським президент закликав усі служби "не йти на поступки". Єдина умова – нібито розмитнення товару.

Сутички біля КПП "Тиса"

Сутички біля КПП "Тиса"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі під час спроби перетнути кордон із Чехією затримали 33 українців і двох чехів, які хотіли уникнути проходження обов'язкового 14-денного карантину.

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