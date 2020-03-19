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19 березня • оновлено в 17:55
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На Закарпатті священник окроплює вулиці святою водою від коронавірусу. Відео

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У селі Поляна Закарпатської області місцевий священник окроплює вулиці святою водою, щоб знищити коронавірус.

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Відео обряду опублікувало Mukachevo.net (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Коронавірус "знищують" святою водою

Коронавірус "знищують" святою водою

У ролику видно, як священик їздить стоячи в кузові вантажівки УАЗ і бризкає на всі боки святою водою під дзвін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальних : в Чернівецькій і Житомирській областях.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром в нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйона людей.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А как же томас "животворящий"? не катит?
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