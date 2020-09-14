На Закарпатті "шістка" влаштувала смертельну ДТП на зупинці. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 12:18, 14.09.2020 Оновлено: 12:33, 14.09.2020

У понеділок, 14 вересня, рано-вранці в селі Луково поблизу Іршави Закарпатської області трапилася смертельна ДТП.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, водій автомобіля ВАЗ 2106 виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки.

Від отриманих унаслідок аварії травм водій і пасажир транспортного засобу померли на місці.

Встановлено, що за кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир – 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Під час досудового розслідування буде призначено низку експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.

Автомобіль врізався в автобусну зупинку
zk.npu.gov.ua
У ДТП загинуло двоє чоловіків
zk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в ДТП за роки незалежності загинуло понад 170 тисяч осіб.

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