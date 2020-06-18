На Закарпатті сфотографували хлопчика, названого в честь Зеленського

Журналіст побував в родині, де новонародженому дали ім'я Зеленський. Його мати Маргарита розповіла, чому вирішила назвати сина саме так.

Ролик з візитом до сімейства опублікував на своєму YouTube-каналі Віталій Глагола. Він розповів, що маленький Дьопйош Зеленський Євгенович живе в таборі ромів на околиці Ужгорода.

Народився малюк 23 березня 2020 року в родині матері-одиначки Маргарити. За її словами, вона планувала назвати так сина, ще будучи вагітною.

"Я була вагітна, давно планувала назвати на честь імені. Я пишаюся тим, що він – Зеленський. Мені це сподобалося, що немає в місті такого імені", – поділилася вона.

Дьопйош Зеленський Євгенович

Крім Зеленського, у Маргарити є ще п'ять дітей: Каріна, Марія, Ангеліна, Крістіан і Назар. Всі вони живуть в однокімнатному будинку і планують побудувати другу кімнату – за отримані від держави гроші, які їм дали за народження дитини.

За словами лідера ромської громади Мирослава Горвата, у їх народу давно прийнято давати дітям імена знаменитостей.

"Це завжди так було, роми завжди використовували популярні імена і прізвища. Раніше давали імена з індійських фільмів, знаменитих політиків, музикантів. Використовуючи ці імена, люди вірять, що це приносить удачу", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області в травні 2020 одному з новонароджених хлопчиків дали ім'я Зеленський.