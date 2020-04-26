На Закарпатті розбушувався ураган: вітер позривав дахи, в горах випав сніг. Фото і відео

У суботу, 25 квітня, по Закарпатській області пройшовся ураган, який залишив без світла 11 населених пунктів.

Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, сильний вітер повалив дерева та позривав дахи з будинків. Місцями буря супроводжувалася дощем (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наслідки урагану на Закарпатті

Для ліквідації наслідків падіння дерев і гілок були залучені рятувальники.

Інформація про постраждалих в Держслужбу з надзвичайних ситуацій не надходила.

У той же час на Драгобраті, де знаходиться відомий гірськолижний курорт, випав квітневий сніг.

МВС

МВС

МВС

МВС

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області 19 квітня зафіксували відразу два землетруси – їх джерела знаходилися в районі Ужгорода.

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