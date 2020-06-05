Головна Новини
5 червня • оновлено в 19:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Закарпатті посилили карантин: що змінилося

1.1т
Читати матеріал російською

У Закарпатській області посилять контроль за дотриманням карантинних заходів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Він заявив, що влада ухвалила рішення посилити контроль з боку нацполіціі, патрульних і нацгвардію.

Так, вони будуть ретельніше спостерігати за дотриманням карантинних норм під час регулярних пасажирських перевезень, в місцях громадського харчування і в місцях торгівлі. Служби перевірятимуть чи носять люди маски і чи дотримуються соціальної дистанції.

Олексій Петров

Олексій Петров

Укрінформ

У той же час, районні адміністрації, міські виконкоми і ОТГ повинні посилити контроль за дотриманням цих же заходів на місцях, забезпечити проведення дезінфекції та проводити з людьми пояснювальні роботи щодо необхідності карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 5 червня не будуть відкривати ресторани і кафе, а також басейни, хоча це і передбачено черговим етапом ослаблення карантину в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги