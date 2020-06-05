На Закарпатті посилили карантин: що змінилося

У Закарпатській області посилять контроль за дотриманням карантинних заходів.

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Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Він заявив, що влада ухвалила рішення посилити контроль з боку нацполіціі, патрульних і нацгвардію.

Так, вони будуть ретельніше спостерігати за дотриманням карантинних норм під час регулярних пасажирських перевезень, в місцях громадського харчування і в місцях торгівлі. Служби перевірятимуть чи носять люди маски і чи дотримуються соціальної дистанції.

Олексій Петров Укрінформ

У той же час, районні адміністрації, міські виконкоми і ОТГ повинні посилити контроль за дотриманням цих же заходів на місцях, забезпечити проведення дезінфекції та проводити з людьми пояснювальні роботи щодо необхідності карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 5 червня не будуть відкривати ресторани і кафе, а також басейни, хоча це і передбачено черговим етапом ослаблення карантину в Україні.

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