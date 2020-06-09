На Закарпатті планують створити "угорський" район: вказано на приховану загрозу для України

Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких йдеться про появу Берегівського району.

Як зазначає письменник Андрій Любка, так українська влада пішла на перші поступки Будапешту. Про це він написав у рубриці "Точка зору" на сайті "Радіо Свобода".

За його словами, тепер більшість населення в новому районі говоритиме угорською, оскільки розташований він фактично біля кордону з Угорщиною.

На Закарпатті планують створити "угорський" район

Водночас відомо, що угорці десятиліттями просили в України створити окрему адміністративну одиницю на Закарпатті. Крім цього, пропагували визнання культурної автономії та виступали за появу особливого "угорського виборчого округу" на виборах до Верховної Ради.

"Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, розуміючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки. У проєктах децентралізації експерти зазначали, що укрупнювати райони за етнічною ознакою – велика помилка. І, наприклад, Берегівський район пропонували об'єднати з Іршавським або Мукачівським, тобто долучити населені пункти з українським населенням. Позицію експертів не врахували", – пише Любка.

Він підкреслив, що створення Берегівського району не розцінюється як трагедія для України, але є неприпустимою помилкою. На думку письменника, така адміністративна одиниця може стати причиною багатьох проблем.

"Ще важливіше усвідомити той факт, що створення Берегівського району є проблемою не тільки для Закарпаття. Поява окремих "етнічних" районів може запустити процес створення таких адміністративних одиниць по всій Україні", – вважає Любка.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше на Закарпатті знову спалахнув скандал через Угорщину. На одній із сільрад у Мукачівській об'єднаній територіальній громаді вивісили угорський триколор. Подібні дії вже неодноразово ставали причиною розслідування поліцією, але ситуація не покращується.

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