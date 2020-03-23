Головна Новини
23 березня • оновлено в 21:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Закарпатті зафіксовано перший випадок коронавірусу

7.9т
Читати матеріал російською

У Закарпатській області коронавірусом заразилася 68-річна жінка, чоловік якої 6 березня повернувся з Італії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне повідомлення від медцентру "Сім'я" опубліковано на сторінці Мукачівської міськради у Facebook. Зазначається, що результат підтверджений лабораторно, але потрібнн додаткове підтвердження іншої лабораторії.

На карантині відвідувала УПЦ МП: на Закарпатті з'явилася перша заражена коронавірусом

Заражена – мешканка Мукачево, 1951 року народження, з мікрорайону Підгоряни. Її чоловік повернувся з Італії 6 березня, а вранці 23 березня жінка зателефонувала до сімейного лікаря.

"У результаті розмови було прийнято рішення про необхідність тестування. Наша виїзна бригада провела забір біоматеріалу і передала в Мукачівську ЦРЛ. Результат виявився позитивним", – сказано в повідомленні.

Стан пацієнтки наразі стабільний, її госпіталізують у Закарпатську обласну інфекційну лікарню.

Чоловік перебуває на самоізоляції, проте жінка відвідувала церкву 20 і 21 березня. Формуються списки контактних осіб.

Також з'явилася інформація, що жінка відвідувала Свято-Михайлівський храм УПЦ МП в Мукачівському мікрорайоні Підгоряни, де проводили служби, незважаючи на карантин.

Зазначимо, що це вже третій випадок, коли жінка заразилася від чоловіка, коли сам він – здоровий.

Попередні подібні випадки зафіксовані в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Інфекціоніст Сергій Крамарєв розповів OBOZREVATEL, як таке може статися. За його словами, поки не доведено, що здорова людина може бути носієм коронавірусної інфекції. Цілком ймовірно, що раніше він перехворів звичайним, простудним коронавірусом, після чого в організмі утворилися антитіла, і інфекція передається іншим.

Нагадаємо, що станом на 23 березня в Україні було виявлено 78 випадків зараження коронавірусом. Троє пацієнтів з COVID-19 померли і один одужав.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
25
2
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Нельзя запречать посещать офисы рпц, надо поддержиыать. Есть шанс что исчезнут любители мацква.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
скоро от упц мп все будут шарахаться...паша - мерседес, бедолага пайедет за паребрик...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Свавильный Николай
Свавильный Николай
На прихожан московитского патриархата никакая логика НЕ ДЕЙСТВУЕТ. По причине её полнейшего отсутствия у них.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги