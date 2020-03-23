На карантині відвідувала УПЦ МП: на Закарпатті з'явилася перша заражена коронавірусом

У Закарпатській області коронавірусом заразилася 68-річна жінка, чоловік якої 6 березня повернувся з Італії.

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Відповідне повідомлення від медцентру "Сім'я" опубліковано на сторінці Мукачівської міськради у Facebook. Зазначається, що результат підтверджений лабораторно, але потрібнн додаткове підтвердження іншої лабораторії.

Заражена – мешканка Мукачево, 1951 року народження, з мікрорайону Підгоряни. Її чоловік повернувся з Італії 6 березня, а вранці 23 березня жінка зателефонувала до сімейного лікаря.

"У результаті розмови було прийнято рішення про необхідність тестування. Наша виїзна бригада провела забір біоматеріалу і передала в Мукачівську ЦРЛ. Результат виявився позитивним", – сказано в повідомленні.

Стан пацієнтки наразі стабільний, її госпіталізують у Закарпатську обласну інфекційну лікарню.

Чоловік перебуває на самоізоляції, проте жінка відвідувала церкву 20 і 21 березня. Формуються списки контактних осіб.

Також з'явилася інформація, що жінка відвідувала Свято-Михайлівський храм УПЦ МП в Мукачівському мікрорайоні Підгоряни, де проводили служби, незважаючи на карантин.

Зазначимо, що це вже третій випадок, коли жінка заразилася від чоловіка, коли сам він – здоровий.

Попередні подібні випадки зафіксовані в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Інфекціоніст Сергій Крамарєв розповів OBOZREVATEL, як таке може статися. За його словами, поки не доведено, що здорова людина може бути носієм коронавірусної інфекції. Цілком ймовірно, що раніше він перехворів звичайним, простудним коронавірусом, після чого в організмі утворилися антитіла, і інфекція передається іншим.

Нагадаємо, що станом на 23 березня в Україні було виявлено 78 випадків зараження коронавірусом. Троє пацієнтів з COVID-19 померли і один одужав.

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