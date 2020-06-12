На Закарпатті негода потопила ціле село: пошкоджено десятки будинків. Фото й відео

У селі Приборжавське Іршавського району на Закарпатті потужні зливи спричинили локальні потопи.
Як повідомили на сторінці у Facebook Довжанської об'єднаної територіальної громади, дощ із градом призвів до підтоплення понад 40 домогосподарств та зруйнував 4 мостові переходи.
Крім того, підтоплено 100 метрів берегової лінії потічка Мочарного, а на вулиці Монастирській пошкоджено дорожне покриття протяжністю приблизно з 2 кілометри.
Негода на Закарпатті
"Через ситуацію, що склалася, розпорядженням сільського голови Віктора Симканича створено комісію з обстеження наслідків стихії та нанесених збитків", – зазначили в ОТГ.
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Негода на Закарпатті
Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада
Водночас негода на заході України не оминула й Чернівецьку область – тут випав град завбільшки з куряче яйце, повідомила журналістка Анна Вакарчук у Facebook.
"Дощ із градом наробили біди сьогодні на Новоселиччині. Втрати поки підраховують, а наші читачі вже розповідають про "град із куряче яйце" в Шишківцях, Довжку, Бресті, Малинівці", – йдеться в повідомленні.
А у Довжку, за словами жінки, люди говорять про подірявлені через негоду дахи.
Град у Чернівецькій області
Facebook/Ганна Вакарчук
Град у Чернівецькій області
Facebook/Ганна Вакарчук
Facebook/Ганна Вакарчук
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня, у Львові під час буревію загинула 28-річна жінка – на її будинок впало дерево.
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