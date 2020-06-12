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12 червня • оновлено в 13:16
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На Закарпатті негода потопила ціле село: пошкоджено десятки будинків. Фото й відео

2.3т
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У селі Приборжавське Іршавського району на Закарпатті потужні зливи спричинили локальні потопи.

Як повідомили на сторінці у Facebook Довжанської об'єднаної територіальної громади, дощ із градом призвів до підтоплення понад 40 домогосподарств та зруйнував 4 мостові переходи.

Крім того, підтоплено 100 метрів берегової лінії потічка Мочарного, а на вулиці Монастирській пошкоджено дорожне покриття протяжністю приблизно з 2 кілометри.

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

"Через ситуацію, що склалася, розпорядженням сільського голови Віктора Симканича створено комісію з обстеження наслідків стихії та нанесених збитків", – зазначили в ОТГ.

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Негода на Закарпатті

Негода на Закарпатті

Facebook/Довжанська об'єднана територіальна громада

Водночас негода на заході України не оминула й Чернівецьку область – тут випав град завбільшки з куряче яйце, повідомила журналістка Анна Вакарчук у Facebook.

"Дощ із градом наробили біди сьогодні на Новоселиччині. Втрати поки підраховують, а наші читачі вже розповідають про "град із куряче яйце" в Шишківцях, Довжку, Бресті, Малинівці", – йдеться в повідомленні.

А у Довжку, за словами жінки, люди говорять про подірявлені через негоду дахи.

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Facebook/Ганна Вакарчук

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Facebook/Ганна Вакарчук

На Закарпатті негода потопила ціле село: пошкоджено десятки будинків

Facebook/Ганна Вакарчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня, у Львові під час буревію загинула 28-річна жінка – на її будинок впало дерево.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
погода
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