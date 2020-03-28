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28 березня • оновлено в 09:34
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На Закарпатті молоду пару вбив фен: відео з місця подій. 18+

6.6т
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В Ужгороді молода пара загинула від ураження струмом в орендованій квартирі.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на поліцію міста, трагічний випадок стався 26 березня (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Про те, що пара не виходить на зв'язок повідомила правоохоронцям господарка помешкання.

На місце прибула слідчо-оператвина група, яка виявила тіла хлопця і дівчини у ванній кімнаті.

"У той момент, вірогідно, дівчина сушила волосся феном, адже саме його було знайдено на місці смерті увімкненим у розетку", – йдеться в повідомленні.

Також на тілі загиблих було виявлено характерні опіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки з хрестиком "Спаси і сохрани".

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Місце
Україна Ужгород
Теги
поліція смерть
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
На самом деле они сдохли от короновируса, эпидемия которого бушует в Закорпатье. Но власть скрывает правду и выдумывает фейки про фены! Доколе! Все на майдан! И кашлять там друг на друга!
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