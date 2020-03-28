В Ужгороді молода пара загинула від ураження струмом в орендованій квартирі.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на поліцію міста, трагічний випадок стався 26 березня (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Ілюстрація pixabay.com

Про те, що пара не виходить на зв'язок повідомила правоохоронцям господарка помешкання.

На місце прибула слідчо-оператвина група, яка виявила тіла хлопця і дівчини у ванній кімнаті.

"У той момент, вірогідно, дівчина сушила волосся феном, адже саме його було знайдено на місці смерті увімкненим у розетку", – йдеться в повідомленні.

Також на тілі загиблих було виявлено характерні опіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки з хрестиком "Спаси і сохрани".

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