Пронизливо завивав: маленький песик врятував українця від смерті. Фото

У Закарпатській області завдяки собаці, який не відходив від господаря, працівнику Державної служби з надзвичайних ситуацій удалось врятувати непритомного чоловіка.

Як повідомила пресслужба управління ДСНС у Закарпатській області, чоловікові стало погано в лісі під час збирання грибів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначається, 20 жовтня, у свій вихідний, фахівець Свалявського районного відділу Управління ДСНС України у Закарпатській області Антон Тарасов разом із дітьми пішли на "тихе полювання" в лісовий масив поблизу села Дусино. Якоїсь миті рятувальник почув пронизливий гавкіт і дивні звуки, що лунали десь поряд. Коли він підійшов ближче, то побачив на землі непритомного чоловіка, поруч з яким бігав і пронизливо завивав маленький песик.

На Закарпатті маленький собака врятував господаря від смерті zk.dsns.gov.ua

Рятувальник одразу ж викликав медиків і колег із рятувальної частини м. Свалява, після чого кинувся надавати першу долікарську допомогу чоловікові та зумів привести його до тями.

На Закарпатті маленький собака врятував господаря від смерті zk.dsns.gov.ua

Після прибуття рятувальників Антон разом із колегами на ношах доправили постраждалого до найближчого автошляху, де вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого до Свалявської центральної районної лікарні.

На Закарпатті маленький собака врятував господаря від смерті zk.dsns.gov.ua

За попередньою інформацією, чоловік перебуває в лікарні. Його стан стабільний.

Додамо, що протягом усього часу песик ні на мить не залишав свого господаря та всіляко намагався допомогти в його одужанні.

На Закарпатті маленький собака врятував господаря від смерті zk.dsns.gov.ua

На Закарпатті маленький собака врятував господаря від смерті zk.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні собака породи чихуахуа врятував від смерті свого господаря, який намагався накласти на себе руки.

Нагадаємо, що нещодавно в українців викликав захват собака-патріот, який завиває в ритм гімну України, що доноситься з гучномовців. Українському славню песик підспівує майже щоранку.

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