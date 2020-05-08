На Закарпатті коронавірус спалахнув у інтернаті: десятки хворих

Ірина Кулініч Суспільство 13:41, 8.05.2020 Оновлено: 13:59, 8.05.2020

В Перечинській ОТГ Закарпатської області трапився спалах коронавірусної інфекції у школі-інтернаті.

Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їхніх сімей", – поділився Погоріляк.

На Закарпатті коронавірус спалахнув у інтернаті
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За словами глави Перечинської ОТГ, більшість із цих хворих мають легкий перебіг захворювання. 5 осіб госпіталізовано.

Зауважимо, станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлений діагноз COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL писав, як сиротинці та будинки для людей похилого віку стали розсадниками коронавірусу в Україні.

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