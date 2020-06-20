На Закарпатті інфекціонки переповнені хворими з COVID-19: медики забили на сполох

На Закарпатті лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19

Реанімаційні відділення в опорних лікарнях на Закарпатті переповнені хворими з COVID-19.

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Про погіршення епідситуації на брифінгу в суботу, 20 червня, повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає "Укрінформ".

"Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, у лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені.

За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації", – сказав він.

Поляк додав, що лікування в стаціонарі пацієнтів із новою інфекцією триває близько трьох тижнів.

"Ми дуже мало приймаємо хворих, тому що щодня виписуємо дуже малу кількість. Лікування в середньому триває три тижні", – зазначив головлікар.

Так, за станом на ранок 20 червня в лікарнях першої хвилі в області було 179 хворих. 19 червня виписали лише 11 осіб.

Поляк додав, що з 19 червня хворих на COVID-19 почали направляти до районних лікарень. У деяких районах – Хустському, Свалявському, Іршавському – медустанови також переповнені. У кожній із них перебуває більше 30 інфікованих.

Статистика COVID-19 в Україні. РНБО

Статистика COVID-19. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 червня в Україні офіційно підтверджено 35 825 випадків коронавірусної інфекції. Із них 841 було виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 994 особи (+9 за добу), при цьому повністю побороли хворобу 16 406 пацієнтів (+373).