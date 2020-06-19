На Закарпатті 20-річний житель села Кушниця хотів виїхати на заробітки до Словаччини з позитивним тестом на COVID-19. Через це прикордонників, які його перевіряли, відправили на самоізоляцію.

Як розповів у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, напередодні виїзду на заробітки хлопець зробив ПЛР-тест на коронавірус – його негативний результат дозволяє перетнути кордон зі Словаччиною.

Однак у нього тест був позитивний, що хлопець сам і підтвердив під час перевірки прикордонниками на пункті пропуску Малий Березний-Убля. Як виявилося, він думав, що позитивний тест означає відсутність хвороби.

"Показав він цей тест, йому кажуть, що хлопець, у тебе позитивний ПЛР-тест, ти не можеш їхати нікуди і у тебе є COVID. На це хлопець заперечив і сказав: так у мене позитивний ПЛР-тест, це означає, що це добре, позитив – це добре, а негатив – це погано, я це знаю з дитинства. Не придумуйте нічого і пустіть мене на заробітки", – розповів журналіст.

На Закарпатті хлопець з COVID-19 намагався перетнути кордон Telegram-канал Віталія Дієслова

В результаті молоду людини на швидкій відвезли в ужгородську лікарню, де помістили в коронавірусне відділення, а прикордонників, що чергували в ту ніч, відправили на 14-денну самоізоляцію.

Також журналіст додав, що в лабораторії хлопця попередили про необхідність знаходження вдома, однак той їх не прислухався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пункті пропуску "Шегині" у Львівській області двоє українців перелізли через паркан під час брифінгу начальства Державної прикордонної служби.