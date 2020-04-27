На Закарпатті екстрено закрили швидку: на станції спалах коронавірусу

У 16 з 25 працівників станції Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, які пройшли тестування методом ПЛР, виявлено COVID-19. Станцію тимчасово закрили.

Про це розповіли в Мукачевській міській раді у Facebook. Крім того, також коронавірус виявлений у трьох контактних осіб.

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"У 16 з 25 працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, які пройшли тестування методом ПЛР, виявлено COVID-19. Також коронавірус виявлений у трьох контактних осіб" – йдеться в повідомленні.

Як проінформували в міськраді, комісією ТЕБ та НС було ухвалено рішення вжити негайно всіх необхідних заходів для локалізації вогнища захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ. Працівники швидкої відправлені на самоізоляцію, усіх їх обстежать найближчими днями ПЛР-методом. Поки не будуть відомі результати досліджень, станція швидкої медичної допомоги тимчасово закрита.

Повідомляється, що керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям.

Також у call-центрі медичного центру "Сім'я" будуть залучені фахівці, які цілодобово консультуватимуть людей щодо виїздів бригад швидкої.

Зазначимо, що Мукачеве є другим містом у Закарпатській області за кількістю заражень коронавірусом – хвороба підтверджена у 375 закарпатців.

Як повідомили в Центрі громадського здоров'я України, станом на 27 квітня на COVID-19 в країні занедужало 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Мукачеве у двох священників підтвердили наявність коронавірусу.