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27 квітня • оновлено в 16:54
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На Закарпатті екстрено закрили швидку: на станції спалах коронавірусу

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У 16 з 25 працівників станції Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, які пройшли тестування методом ПЛР, виявлено COVID-19. Станцію тимчасово закрили.

Про це розповіли в Мукачевській міській раді у Facebook. Крім того, також коронавірус виявлений у трьох контактних осіб.

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"У 16 з 25 працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, які пройшли тестування методом ПЛР, виявлено COVID-19. Також коронавірус виявлений у трьох контактних осіб" – йдеться в повідомленні.

На Закарпатті екстрено закрили швидку: на станції спалах коронавірусу

Як проінформували в міськраді, комісією ТЕБ та НС було ухвалено рішення вжити негайно всіх необхідних заходів для локалізації вогнища захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ. Працівники швидкої відправлені на самоізоляцію, усіх їх обстежать найближчими днями ПЛР-методом. Поки не будуть відомі результати досліджень, станція швидкої медичної допомоги тимчасово закрита.

Повідомляється, що керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям.

Також у call-центрі медичного центру "Сім'я" будуть залучені фахівці, які цілодобово консультуватимуть людей щодо виїздів бригад швидкої.

Зазначимо, що Мукачеве є другим містом у Закарпатській області за кількістю заражень коронавірусом – хвороба підтверджена у 375 закарпатців.

Як повідомили в Центрі громадського здоров'я України, станом на 27 квітня на COVID-19 в країні занедужало 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Мукачеве у двох священників підтвердили наявність коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Да им там до Европы - рукой подать. Смотались в такую любимую Польшу - и никаких проблем ! Зачем им скорая ?
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
А если серьёзно, то это вам кара, что насмехались над отсутствием медицины и лекарств на оккупированных территориях. Теперь посмейтесь !
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Интересно, скорую закрыли, а руководству центра поручили обеспечить работу скорых. Вот наглядный пример работы управленческого аппарата в Украине - я сам не знаю как сделать, но вы подчиненные и сами там самоорганизуйтесь. Такие команды катятся до рядового работника, а он на свое усмотрение самоорганизуется как ему вздумается.
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