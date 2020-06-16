На Закарпатті дівчина заявила про побиття у відділенні поліції. Відео

Жителька селища Міжгір'я Закарпатської області заявила, що її нібито побили прямо у відділенні полції.

Дівчина записала відеозвернення, у якому стверджувала, що жінка-поліцейська завдала їй фізичних пошкоджень. Ролик розміщений у Youtube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зі слів дівчини на ім'я Валерія, інцидент трапився у Міжгірському відділенні поліції в ніч з 13 червня на 14 червня. Дівчина розповіла, що вона з подругами відпочивала в смт. Міжгір'я на алеї. До них підійшли молоді люди, почали ображати, поводилися агресивно, використовували нецензурну лексику.

Після чого дівчата викликали поліцію, Валерію та одного з хлопців відвезли у відділок для з'ясування обставин. Там, за словами дівчини, жінка-поліцейська знущалася з неї, в той час як її колеги-чоловіки просто спостерігали й посміхалися.

"Вона почала на мене наїжджати, почала обзивати сиротою. "Я повинна через тебе вставати, не висипатися"... Вона схопилася на мене, подряпала мене, вдарила по обличчю, штовхнула в стіну, почала мене бити. Я тримала її руки, щоб вона мене не била. Але вона почала мене штовхати в живіт", – розповіла дівчина, показавши синці на спині та руках.

Дівчина також заявила, що після інциденту їй довелося колоти заспокійливі, бо в неї є проблеми зі здоров'ям.

Валерія каже, що знову звернулася в поліцію, де з неї "зняли" побої.

В Головному управлінні поліції Закарпатській області повідомили, що розпочали службове розслідування щодо інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у згвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.