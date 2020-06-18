На Закарпатті дитину назвали Зеленський

Гліб Іванов Суспільство 15:05, 18.06.2020 Оновлено: 15:25, 18.06.2020

У Закарпатській області у травні 2020 року одному з новонароджених хлопчиків дали ім’я Зеленський.

Про це повідомили у пресслужбі Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Facebook. Зазначається, що ім’я Зеленський потрапило до переліку рідковживаних імен разом із такими, як Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокіп, Вогнедар (для хлопчиків) і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія (для дівчаток).

Водночас найпоширенішими іменами, якими називали закарпатці хлопчиків, є Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даниїл, Ярослав. Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

Зазначимо, на Закарпатті в селищі Середнє Іванівського району живе трирічний хлопчик, якому батьки-роми дали ім’я Янукович. Брежинський Янукович Іванович народився у грудні 2009-го, перед президентськими виборами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції України у відповідь на журналістський запит оприлюднило список найбільш популярних імен для новонароджених в Одесі за підсумками 2019 року.

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