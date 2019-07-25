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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

На Закарпатті члени ОВК отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси

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На окрузі №70 на Закарпатті в Сваляві члени комісії досі не можуть підрахувати голоси виборців, які голосували на позачергових виборах до Верховної Ради, оскільки отруїлися олів'є.

Про це повідомляє телеканал Sirius. Усього неякісними продуктами отруїлися 10 членів ОВК, двоє поліцейських, співробітник ДСНС і один спостерігач.

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За словами голови комісії Василя Кошеля, замовляли їжу в ресторані неподалік. За лікарською допомогою офіційно звернулися 6 осіб. 4 члени ОВК перебувають в інфекційному відділенні свалявської лікарні.

В усіх постраждалих однакові симптоми: висока температура за 40, блювота і діарея.

У той же час на сайті ЦВК вказано, що підрахунок голосів на цьому окрузі завершено.

На Закарпатті члени ОВК отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одній із виборчих дільниць під час проходження парламентських виборів в Україні помітили каструлю-сейф.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Учитывая, что салат оливье популярен в России, странно, что сих пор не нашли "руку Москвы".
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