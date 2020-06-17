Ситуація із захворюваністю на коронавірус на Закарпатті погіршилася, на в'їзді в область 18 червня встановлять блокпости, а також посилять карантинні заходи.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Закарпатської ОДА Олексій Петров, в області встановлено антирекорд – за добу захворіли 82 людини.

Через спалах коронавірусу на в'їзді в область, а також на в'їздах і виїздах в окремих населених пунктах, 18 червня встановлять блокпости. Медики і поліцейські перевірятимуть температуру.

"Вводять блокпости, щоб обмежити в'їзд насамперед на ті території і в ті населені пункти, де фіксуються спалахи захворюваності", – наголосив Петров.

Також на території сіл Колочава, Негровець, Синевір вирішили призупинити роботу всіх установ (зокрема, роботу ринку в селі Колочава), за винятком продуктових магазинів, аптек і автозаправок, до врегулювання епідемічної ситуації.

"Будемо повертатися до серйозних обмежень. Це, найперше, стосується дитячих садочків, через високу статистику інфікування дітей. Є питання до роботи муніципального транспорту: поки ще не вирішили, чи будемо обмежувати", – зазначив глава ОДА.

Facebook Олексія Петрова

Зі свого боку офіцер резерву Збройних сил України Мирослав Гай у Facebook написав, що в області склалася сумна ситуація, про що йому розповіли родичі.

"Зателефонували родичі із Закарпаття. Кажуть, там дуже погана ситуація з коронавірусом. Що хворіють цілими селами. Не знаю, наскільки правда, але вони дуже налякані, і навіть думають скасувати святкування ювілею тестя. Багато хто просто не звертається до лікарні, хворіють цілими родинами вдома. Якийсь треш", – розповів він.

Facebook Мирослава Гая

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 17 червня, в Україні офіційно підтверджено 33 234 випадки коронавірусної інфекції. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом добового приросту.

Від COVID-19 у країні померли вже 943 людини (+31 за добу), а 14 943 пацієнти (+415) повністю побороли хворобу.