Станом на понеділок, 30 березня, в Закарпатській області на самоізоляції перебували 12 тисяч 329 осіб.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявив заступник голови облдержадміністрації Ігор Шинкарюк (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Станом на 30 березня на Закарпатті 12329 осіб перебувають на самоізоляції на території області", – уточнив він.

На Закарпатті через COVID-19 12 тисяч відправили на самоізоляцію zik.ua

Шинкарюк додав, що ця цифра змінюється щодня, тому що люди продовжують повертатися додому із-за кордону.

Заступник голови ОДА також повідомив, що крім осіб, які заїхали на територію області з інших країн, є також люди, які повернулися додому через Львівську область.

Дані про цих осіб збирає влада на місцях, вона щодня моніторить ситуацію в містах, селах і ОТГ області, також контролюється дотримання режиму самоізоляції громадянами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс заявив, що кількість заражених коронавірусом у Закарпатській області може досягати 5 тис. осіб.

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